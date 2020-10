Io ti cercherò: cosa è successo nella prima puntata, riassunto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò: cosa è successo nella prima puntata, riassunto cosa è successo nella prima puntata di Io ti cercherò, la nuova serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann andata in onda lunedì 5 ottobre 2020 su Rai 1? La puntata, dalla durata di 2 ore, era composta da due episodi dal titolo: “La via lattea” e “La fiducia”. Nel primo episodio, il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato accanto al Tevere. Si pensa che il giovane si sia tolto la vita e suo padre Valerio, ex poliziotto, si strugge dal dolore. La sua ex moglie Francesca subito lo accusa di quanto successo al figlio, per ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò:di Io ti cercherò, la nuova serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann andata in onda lunedì 5 ottobre 2020 su Rai 1? La, dalla durata di 2 ore, era composta da due episodi dal titolo: “La via lattea” e “La fiducia”. Nel primo episodio, il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato accanto al Tevere. Si pensa che il giovane si sia tolto la vita e suo padre Valerio, ex poliziotto, si strugge dal dolore. La sua ex moglie Francesca subito lo accusa di quantoal figlio, per ...

