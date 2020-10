Iconize accusa in lacrime Barbara d'Urso: 'Io bullizzato, questa non è tv' (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' stato accusato dall'ex amica Soleil Sorgè di aver finto un attacco omofobo dandosi un surgelato in faccia , e adesso Iconize replica a tono alle illazioni sul suo conto. Lo fa attraverso alcune ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' statoto dall'ex amica Soleil Sorg; di aver finto un attacco omofobo dandosi un surgelato in faccia , e adessoreplica a tono alle illazioni sul suo conto. Lo fa attraverso alcune ...

Unf_Tweet : - unsognosolare : Ma #iconize che accusa Soleil di averlo “venduto per visibilità e qualche spicciolo”?? COME SE LUI NON AVESSE FATT… - nikwhiteini1 : Iconize che accusa Soleil di averlo venduto per due spicci, scusa ma tu che hai fatto? Se tu che ti sei venduto da… - abbogotusa : Iconize che accusa Soleil per aver rivelato la verità. Perché giustamente il problema è lei che lo ha sputtanato e… - appagante : iconize accusa soleil di aver venduto la loro amicizia per un po' di visibilità quando lui ha finto un'aggressione… -