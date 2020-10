Gli effetti del lockdown sulla fauna: più rospi e rondoni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uno studio dell’Università di Milano ha analizzato quali sono stati gli effetti del lockdown sugli animali selvatici. L’assenza dell’uomo ha favorito la riproduzione di alcuni animali come rospi, rane e rondoni. I rospi, ad esempio, che fino a un anno fa morivano investiti sulle strade, sono riusciti a raggiungere i laghi e gli stagni per riprodursi. Mentre alcune specie di uccelli come il fratino e il rondone hanno beneficiato della maggiore quantità di cibo. Tuttavia, il lockdown ha portato con sé anche risvolti negativi. Sono infatti state registrate anche specie mai viste prima. Come ad esempio il silvilago, una specie di lepre notturna. Intanto, la maggior parte dei parchi ha avuto difficoltà a gestire la fauna. ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uno studio dell’Università di Milano ha analizzato quali sono stati glidelsugli animali selvatici. L’assenza dell’uomo ha favorito la riproduzione di alcuni animali come, rane e. I, ad esempio, che fino a un anno fa morivano investiti sulle strade, sono riusciti a raggiungere i laghi e gli stagni per riprodursi. Mentre alcune specie di uccelli come il fratino e il rondone hanno beneficiato della maggiore quantità di cibo. Tuttavia, ilha portato con sé anche risvolti negativi. Sono infatti state registrate anche specie mai viste prima. Come ad esempio il silvilago, una specie di lepre notturna. Intanto, la maggior parte dei parchi ha avuto difficoltà a gestire la. ...

La cronaca, gli aggiornamenti, le disposizioni della Regione, le informazioni utili, gli effetti collaterali. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo virus, arrivato anche nell'Isola.

Tra coloro che andranno a caccia di punti ci sarà anche Takumi Takahashi (MIE Racing HONDA Team) che chiuderà così la sua prima stagione a tutti gli effetti nel WorldSBK. Esordio assoluto invece per ...

