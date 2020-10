Galli: “La situazione si fa allarmante. Il numero dei contagi in Lombardia crescerà fatalmente” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha rilasciato un’intervista a Sky Tg24. “Non abbiamo la situazione di marzo o aprile, però abbiamo una situazione che si fa via via allarmante. Siamo di fronte al divenire di un fenomeno che sta diventando pesante. L’ultima settimana è stata già abbastanza indicativa di qualche cosa che non va come vorremmo che vada e negli ultimi giorni ancor di più”. Galli si è detto favorevole alla nuova norma del Dpcm per la quale basterà un solo tampone negativo per essere riammessi in società dopo un contagio. “Sono sempre molto favorevole all’estensione della diagnostica, però di questi chiari di luna dire che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha rilasciato un’intervista a Sky Tg24. “Non abbiamo ladi marzo o aprile, però abbiamo unache si fa via via. Siamo di fronte al divenire di un fenomeno che sta diventando pesante. L’ultima settimana è stata già abbastanza indicativa di qualche cosa che non va come vorremmo che vada e negli ultimi giorni ancor di più”.si è detto favorevole alla nuova norma del Dpcm per la quale basterà un solo tampone negativo per essere riammessi in società dopo uno. “Sono sempre molto favorevole all’estensione della diagnostica, però di questi chiari di luna dire che ...

