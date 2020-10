Gabriel Garko parla del fidanzato Gaetano e svela il “sistema” da Barbara d’Urso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriel Garko ospite ieri sera di Live Non è la d’Urso, ha dapprima chiacchierato con Barbarella, per una intervista molto confidenziale mettendolo a suo agio in attesa di affrontare le cinque temutissime sfere. Gabriel Garko parla del fidanzato e il famoso “sistema” prima del coming out L’attore torinese ha esordito ringraziando Barbara d’Urso per la... L'articolo Gabriel Garko parla del fidanzato Gaetano e svela il “sistema” da Barbara d’Urso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020)ospite ieri sera di Live Non è la d’Urso, ha dapprima chiacchierato con Barbarella, per una intervista molto confidenziale mettendolo a suo agio in attesa di affrontare le cinque temutissime sfere.dele il famoso “sistema” prima del coming out L’attore torinese ha esordito ringraziandod’Urso per la... L'articolodelil “sistema” dad’Urso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

assuntasalvati3 : RT @LiveNoneladUrso: 'Mi auguro che un giorno non ci sarà più bisogno di fare coming out' Gabriel Garko a Live #noneladurso ?????????????????? ht… - BarbaraDUrso18 : RT @nickginetti: Anch'io voglio una @carmelitadurso che mi difende con la stessa forza di come difende Gabriel Garko #noneladurso - ilgiornale : A Live-Non è la D'Urso, Gabriel Garko mette la parola fine a tutte le voci sul suo outing in una lunga intervista… - Italia_Notizie : 'Da domani non mi vedrete più in tv'. E così Gabriel Garko esce di scena dopo il suo coming out - zazoomblog : “Finisce qui”. Gabriel Garko l’annuncio lo dà in tv. È la sua decisione definitiva - #“Finisce #qui”. #Gabriel… -