Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, scontro super trash a Live Non è la D’Urso (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Franceska Pepe, eliminata dal Grande Fratello Vip 5, è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha avuto uno scontro di fuoco con Vittorio Sgarbi. La modella, quando era entrata nella casa del GF VIP, aveva detto di aver avuto una “storia” di 7 ore con il noto critico d’arte, storia che era stata più che altro montata dalla stampa a Sanremo. Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe: ‘Bugiarda mi hai toccato l’u***o’ Franceska Pepe, che era stata eliminata lunedì scorso dal Grande Fratello, per alcuni giorni era rimasta nell’ombra in attesa di sapere se sarebbe potuta rientrare in seguito ai presunti voti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020), eliminata dal Grande Fratello Vip 5, è stata ospite aNon è la D’Urso, dove ha avuto unodi fuoco con. La modella, quando era entrata nella casa del GF VIP, aveva detto di aver avuto una “storia” di 7 ore con il noto critico d’arte, storia che era stata più che altro montata dalla stampa a Sanremo.contro: ‘Bugiarda mi hai toccato l’u***o’, che era stata eliminata lunedì scorso dal Grande Fratello, per alcuni giorni era rimasta nell’ombra in attesa di sapere se sarebbe potuta rientrare in seguito ai presunti voti ...

Durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso" il noto critico d'arte è sbottato contro Franceska Pepe, sua presunta ex fiamma, la quale però ha smentito ogni coinvolgimento ...

Una carrellata di ospiti di spicco e portatori anche di trash hanno caratterizzato la terza puntata: da Franceska Pepe a Vittorio Sgarbi che si sono scontrati, dal confronto tra Francesca Cipriani al ...

