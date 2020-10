Feste private, quarantena, calcetto: ecco le regole del nuovo Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) È atteso già per stasera o al massimo per domani il testo del nuovo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) con le nuove misure anti contagio in Italia dopo la crescita del numero dei casi di Covid- 19 registrata negli scorsi giorni. Ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Che tempo che fa su Rai3, ha confermato alcune delle misure che il governo intende intraprendere, specificando che altre misure sono in discussione. Oggi è previsto un incontro con le Regioni, che il ministro ha definito “sostanziale”, quindi è possibile che alcune misure vengano riviste. Le norme del nuovo Dpcm “avranno valenza nazionale, le Regioni hanno la possibilità di adottare misure più restrittive, mentre per quelle meno restrittive devono ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) È atteso già per stasera o al massimo per domani il testo delDecreto della presidenza del Consiglio dei ministri () con le nuove misure anti contagio in Italia dopo la crescita del numero dei casi di Covid- 19 registrata negli scorsi giorni. Ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Che tempo che fa su Rai3, ha confermato alcune delle misure che il governo intende intraprendere, specificando che altre misure sono in discussione. Oggi è previsto un incontro con le Regioni, che il ministro ha definito “sostanziale”, quindi è possibile che alcune misure vengano riviste. Le norme del“avranno valenza nazionale, le Regioni hanno la possibilità di adottare misure più restrittive, mentre per quelle meno restrittive devono ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - HuffPostItalia : Roberto Speranza: 'Ho proposto di vietare tutte le feste private' - MarcoBuqs : RT @PaoloRovis: Ministro Speranza: 'Vieteremo le feste private in casa.' Fabio Fazio: 'E come farete a controllare?' Ministro Speranza: 'Co… - batmar : RT @RadioSavana: Speranza vieta le feste private e (attenzione a questo passaggio) visto che non può far entrare la Polizia nelle case dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste private Coronavirus | Feste private, calcetto e matrimoni. Cosa cambia? StartupItalia Covid, quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone per dirsi negativi: le nuove linee guida

«Ci sono cose che sono fondamentali, e cose che non sono fondamentali. Se avviene che fuori dall’orario scolastico c’è una festa in una casa privata, rischiamo di vanificare tutto quanto abbiamo fatto ...

Covid, matrimoni, lauree e feste per bambini: come organizzarsi con le nuove regole

Nuova stretta in vista per matrimoni e feste private. Tra le misure al vaglio del governo, in vista del nuovo Dpcm, infatti, c'è anche l'ipotesi di fissare a trenta il numero massimo di partecipanti a ...

«Ci sono cose che sono fondamentali, e cose che non sono fondamentali. Se avviene che fuori dall’orario scolastico c’è una festa in una casa privata, rischiamo di vanificare tutto quanto abbiamo fatto ...Nuova stretta in vista per matrimoni e feste private. Tra le misure al vaglio del governo, in vista del nuovo Dpcm, infatti, c'è anche l'ipotesi di fissare a trenta il numero massimo di partecipanti a ...