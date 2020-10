È finita la tregua fiscale | tornano le cartelle

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Debitori dello Stato, prenditori incalliti di multe stradali e chiunque non risponde alla citofonata del postino da anni sono avvisati: l'alibi del lockdown è finito. A partire da questa settimana, il 15 ottobre esattamente, riparte l'attività di accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dunque leesattoriali inizieranno a essere recapitate. dopo lo stop deciso per la pandemia per non aggravare i bilanci di imprese e famiglie già erosi da cassa integrazione e mancati incassi. La boccata d'ossigeno, insomma, è. Secondo i numeri ufficiali, illustrati dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a pagare di più saranno i cittadini, perché dei 18 milioni di soggetti iscritti a ruolo «15 milioni sono persone non titolari d'impresa, cittadini che hanno delle ...