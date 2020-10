Donne e mestruazioni nei campi di concentramento (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fino a poco tempo fa – ci ricorda un recente articolo de Il Post – non si era mai discusso del binomio Donne-mestruazioni nei campi di concentramento. In realtà, i racconti relativi all’Olocausto erano inizialmente di soli uomini; il punto di vista femminile emerse soltanto in un secondo momento. Ciò che è interessante notare è come, dalle memorie di queste Donne, affiorasse la necessità di parlare anche di questo aspetto della prigionia, sebbene attorno all’argomento “mestruazioni” si fosse costruito nel tempo un vero e proprio stigma culturale. Stigma che, come ben sappiamo, non è ancora del tutto superato. Durante l’Olocausto, in effetti, le mestruazioni erano trattate unicamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fino a poco tempo fa – ci ricorda un recente articolo de Il Post – non si era mai discusso del binomioneidi. In realtà, i racconti relativi all’Olocausto erano inizialmente di soli uomini; il punto di vista femminile emerse soltanto in un secondo momento. Ciò che è interessante notare è come, dalle memorie di queste, affiorasse la necessità di parlare anche di questo aspetto della prigionia, sebbene attorno all’argomento “” si fosse costruito nel tempo un vero e proprio stigma culturale. Stigma che, come ben sappiamo, non è ancora del tutto superato. Durante l’Olocausto, in effetti, leerano trattate unicamente ...

