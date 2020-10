Coronavirus, nuovi dati positivi su Remdesivir: “Tempi di recupero più rapidi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) nuovi dati positivi sull’antivirale Remdesivir contro Covid-19. Sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm) sono pubblicati oggi i risultati finali dello studio condotto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) statunitense su pazienti adulti ricoverati in ospedale con Covid-19 lieve e moderato o grave. I risultati finali del trial di fase 3 Actt-1, costruiti sui risultati preliminari pubblicati sul Nejm a maggio 2020, dimostrano che, rispetto al placebo, nei pazienti con Covid il trattamento con Remdesivir ha ottenuto “miglioramenti continuativi e clinicamente significativi su diversi parametri di valutazione”. I dati provano inoltre che l’uso dell’antivirale “ha determinato un tempo di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)sull’antiviralecontro Covid-19. Sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm) sono pubblicati oggi i risultati finali dello studio condotto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) statunitense su pazienti adulti ricoverati in ospedale con Covid-19 lieve e moderato o grave. I risultati finali del trial di fase 3 Actt-1, costruiti sui risultati preliminari pubblicati sul Nejm a maggio 2020, dimostrano che, rispetto al placebo, nei pazienti con Covid il trattamento conha ottenuto “miglioramenti continuativi e clinicamente significativi su diversi parametri di valutazione”. Iprovano inoltre che l’uso dell’antivirale “ha determinato un tempo di ...

