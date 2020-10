Contratti, Bonomi: “Non è il momento degli scioperi, la strada giusta è parlarsi”. Poi esprime preoccupazione per l’ultimo trimestre (Di lunedì 12 ottobre 2020) “In questo momento gli scioperi sono deleteri per il Paese, la frattura non aiuta nessuno. Invito le categorie a sedersi a un tavolo e trovare una soluzione”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in conferenza stampa al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda all’Hangar di Linate, a proposito del rinnovo dei Contratti. “La premessa – ha spiegato – è che i Contratti li firmano le associazioni di categoria e i sindacati. Vulgata comune è che Bonomi non voglia firmare i Contratti, ma non li firmo io. Io mi ero preso un impegno personale, quello di portare a termine il rinnovo del contratto della sanità privata e a fine settembre è stato raggiunto”. “Credo che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) “In questoglisono deleteri per il Paese, la frattura non aiuta nessuno. Invito le categorie a sedersi a un tavolo e trovare una soluzione”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, in conferenza stampa al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda all’Hangar di Linate, a proposito del rinnovo dei. “La premessa – ha spiegato – è che ili firmano le associazioni di categoria e i sindacati. Vulgata comune è chenon voglia firmare i, ma non li firmo io. Io mi ero preso un impegno personale, quello di portare a termine il rinnovo del contratto della sanità privata e a fine settembre è stato raggiunto”. “Credo che la ...

