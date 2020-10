Caruso-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Salvatore Caruso affronta Yannick Hanfmann al primo turno dell’Atp 250 di Sardegna. Per il siciliano è l’esordio nel nuovo torneo in terra sarda: secondo match nel giro di poche ore dopo la finale giocata contro Tiafoe al Challenger di Parma. La contesa andrà in scena martedì 13 o mercoledì 14 ottobre con orario ancora da definire: diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Salvatoreaffronta Yannickal primo turno dell’Atp 250 di. Per il siciliano è l’esordio nel nuovo torneo in terra sarda: secondo match nel giro di poche ore dopo la finale giocata contro Tiafoe al Challenger di Parma. La contesa andrà in scena martedì 13 o mercoledì 14 ottobre conancora da definire:televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale dell’emittente televisiva e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

