Carolina Morace fa coming out: "Amo Jane, il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e omofobia" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due anni fa ci fu quello di Paola Egonu, ora un'altra sportiva ha deciso di rendere pubblica la sua omosessualità. Carolina Morace, ex calciatrice, ora allenatrice e opinionista, ha deciso di parlare per la prima volta del suo amore per un'altra donna. "Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia – ha detto Morace al Corriere della Sera in occasione dell'uscita del suo libro "Fuori dagli schemi", e proprio nel giorno del "coming out day" – Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non ...

