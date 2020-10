Caro diario, la recensione: viaggio sentimentale di uno splendido quarantenne (Di lunedì 12 ottobre 2020) La recensione di Caro diario, il cult di Nanni Moretti del 1993: tre capitoli fra ironia e dramma nell'opera che ha segnato una svolta nella filmografia del regista romano. In una delle battute più giustamente famose di Caro diario, il cliché dell'amarezza del ritratto generazionale viene rovesciato con orgogliosa soddisfazione, accentuando la distanza fra i pronomi "voi" e "io". Perché nel 1993, all'uscita del film (premiato per la miglior regia al Festival di Cannes), Nanni Moretti è alla soglia dei quarant'anni, e a questa riflessione esistenziale, al contempo personalissima e universale, corrisponde pure una nuova fase nel percorso del suo cinema. Un percorso di cui non possiamo non tenere conto nella nostra recensione di Caro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladi, il cult di Nanni Moretti del 1993: tre capitoli fra ironia e dramma nell'opera che ha segnato una svolta nella filmografia del regista romano. In una delle battute più giustamente famose di, il cliché dell'amarezza del ritratto generazionale viene rovesciato con orgogliosa soddisfazione, accentuando la distanza fra i pronomi "voi" e "io". Perché nel 1993, all'uscita del film (premiato per la miglior regia al Festival di Cannes), Nanni Moretti è alla soglia dei quarant'anni, e a questa riflessione esistenziale, al contempo personalissima e universale, corrisponde pure una nuova fase nel percorso del suo cinema. Un percorso di cui non possiamo non tenere conto nella nostradi...

