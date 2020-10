Vialli: «Non sono d’accordo con Boskov, non bisogna vergognarsi di piangere» (Di domenica 11 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Gianluca Vialli. Tra ricordi, esperienza della malattia e progetti per il futuro. Ricorda il primo pallone della sua vita, di plastica, arancione. E prova a immaginare cosa direbbe ad un bambino per spiegargli cos’è il calcio. «Che è gioia, ti permetterà di crescere, di migliorare, di imparare a stare in un gruppo, il rispetto delle regole, a rialzarti quando hai una battuta d’arresto e a cercare di superare sempre i tuoi limiti. E poi di non arrendersi se qualcuno ti dice che non hai talento. Il talento può essere la fine di un percorso, non necessariamente l’inizio. bisogna sempre imparare. bisogna avere doti che non hanno a che fare col talento: la determinazione, il rigore, l’abnegazione, l’energia, l’etica, la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Gianluca. Tra ricordi, esperienza della malattia e progetti per il futuro. Ricorda il primo pallone della sua vita, di plastica, arancione. E prova a immaginare cosa direbbe ad un bambino per spiegargli cos’è il calcio. «Che è gioia, ti permetterà di crescere, di migliorare, di imparare a stare in un gruppo, il rispetto delle regole, a rialzarti quando hai una battuta d’arresto e a cercare di superare sempre i tuoi limiti. E poi di non arrendersi se qualcuno ti dice che non hai talento. Il talento può essere la fine di un percorso, non necessariamente l’inizio.sempre imparare.avere doti che non hanno a che fare col talento: la determinazione, il rigore, l’abnegazione, l’energia, l’etica, la ...

