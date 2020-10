Twitter, il social segnala un tweet di Trump: “Non posso più prendere il virus” (Di domenica 11 ottobre 2020) Twitter ha stabilito che il tweet di Donald Trump, nel quale il presidente degli Stati Uniti afferma di essere immune, “viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid”. Il presidente aveva comunicato che aveva ricevuto “una totale approvazione dai medici. Ciò vuol dire che non posso prendere il virus (immunizzato) e che non posso trasmetterlo“. Il tweet, nonostante abbia violato le linee guida del social, è rimasto comunque accessibile. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020)ha stabilito che ildi Donald, nel quale il presidente degli Stati Uniti afferma di essere immune, “viola le regole disulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid”. Il presidente aveva comunicato che aveva ricevuto “una totale approvazione dai medici. Ciò vuol dire che nonil virus (immunizzato) e che nontrasmetterlo“. Il, nonostante abbia violato le linee guida del, è rimasto comunque accessibile.

Claudio Marchisio torna nuovamente nella bufera. Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caos creatosi per l’annullamento di Juve-Napoli di domen ...

Usa, Twitter segnala il post di Trump sull'immunità al Covid-19

Il tweet di Donald Trump sul suo essere immune "viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid. Così il social ha commentato il cinguettio in ...

Claudio Marchisio torna nuovamente nella bufera. Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caos creatosi per l'annullamento di Juve-Napoli di domen ...