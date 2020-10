Roland Garros 2020: Rafa Nadal vince ed entra nella storia (Di domenica 11 ottobre 2020) Doveva essere una partita mozzafiato e dall’esito imprevedibile e, invece, di set in set è stato subito chiaro come sarebbe andata a finire: a sconfiggere Novak Djokovic e ad entrare nella storia è Rafa Nadal, vincitore del suo tredicesimo titolo al Roland Garros e del suo ventesimo Slam, al pari con Roger Federer. Con questo trionfo Rafa tocca, infatti, le 100 partite vinte al Roland Garros subendo appena due sconfitte: un risultato straordinario che lo incorona il secondo tennista della storia a toccare quota 100 in uno Slam. Dopo questa finale Nadal diventa, inoltre, il terzo tennista a vincere Slam in tre decadi dopo Ken Rosewall e lo stesso Novak Djokovic. https://twitter.com/rolandgarros/status/1315319422660222979 Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Doveva essere una partita mozzafiato e dall’esito imprevedibile e, invece, di set in set è stato subito chiaro come sarebbe andata a finire: a sconfiggere Novak Djokovic e ad entrare nella storia è Rafa Nadal, vincitore del suo tredicesimo titolo al Roland Garros e del suo ventesimo Slam, al pari con Roger Federer. Con questo trionfo Rafa tocca, infatti, le 100 partite vinte al Roland Garros subendo appena due sconfitte: un risultato straordinario che lo incorona il secondo tennista della storia a toccare quota 100 in uno Slam. Dopo questa finale Nadal diventa, inoltre, il terzo tennista a vincere Slam in tre decadi dopo Ken Rosewall e lo stesso Novak Djokovic. https://twitter.com/rolandgarros/status/1315319422660222979

