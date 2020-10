Quando si accendono i termosifoni nei condomini: date in base alla Regione (Di domenica 11 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, forse anche a causa del freddo, in molti si sono cominciati a chiedere Quando si accenderanno i riscaldamenti nei condomini. La risposta non è univoca e dipende dalla Regione in cui si vive. Quando si accendono i termosifoni? L’accensione della caldaia del condominio segue regole ben precise e si basa sulla legge numero 10 del 1991 e proprio in questa legge sono stabilite le date di accensione del riscaldamento centralizzato in base alla Regione in cui si vive. La norma prevede che al Nord i riscaldamenti possano essere accesi a partire dal 15 ottobre mentre al sud si deve aspettare il 15 novembre. date e ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 11 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, forse anche a causa del freddo, in molti si sono cominciati a chiederesi accenderanno i riscaldamenti nei. La risposta non è univoca e dipende din cui si vive.si? L’accensione della caldaia delo segue regole ben precise e si basa sulla legge numero 10 del 1991 e proprio in questa legge sono stabilite ledi accensione del riscaldamento centralizzato inin cui si vive. La norma prevede che al Nord i riscaldamenti possano essere accesi a partire dal 15 ottobre mentre al sud si deve aspettare il 15 novembre.e ...

Per riscaldare al meglio le nostre case evitando sprechi e, anche, pesanti sanzioni, salvaguardando l’ambiente, ecco le 10 regole pratiche elaborate da ENEA, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambient ...

In vista del 15 ottobre, quando sarà possibile accendere i riscaldamenti in molti comuni italiani, l'Enea ha preparato una lista di 10 consigli utili che indicano come risparmiare sul riscaldamento, s ...

In vista del 15 ottobre, quando sarà possibile accendere i riscaldamenti in molti comuni italiani, l'Enea ha preparato una lista di 10 consigli utili che indicano come risparmiare sul riscaldamento