NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 su Rai2, trame 11 e 18 ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 occuperanno la serata di domenica 11 ottobre. Per la prima si tratta di un nuovo appuntamento con gli episodi dell’undicesima stagione, mentre per la seconda è la conclusione della quinta; a partire dalla prossima settimana, Rai2 manderà in onda la sesta stagione, finora rimasta inedita in Italia. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 11×11 di NCIS Los Angeles dal titolo Confessioni, di cui vi riportiamo la sinossi: Mentre il team indaga su un ladro di virus di computer, Callen e Sam pensano al loro futuro nell’agenzia, Kensi e Deeks parlano ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020)Los11 e ildiNew5 occuperanno la serata di domenica 11. Per la prima si tratta di un nuovo appuntamento con gli episodi dell’undicesima stagione, mentre per la seconda è la conclusione della quinta; a partire dalla prossima settimana,manderà in onda la sesta stagione, finora rimasta inedita in Italia. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 11×11 diLosdal titolo Confessioni, di cui vi riportiamo la sinossi: Mentre il team indaga su un ladro di virus di computer, Callen e Sam pensano al loro futuro nell’agenzia, Kensi e Deeks parlano ...

zazoomblog : NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni delle puntate di domenica 11 ottobre su Rai 2 - #Angeles… - OhMyFuckingAdam : @BrokenRose93 io ormai fissa su ncis los angeles perché oltre alla trama c’è la mia enorme crush per deeks ?? - BrokenRose93 : @OhMyFuckingAdam Vedo sia NCIS che NCIS Los Angeles e sto riguardando anche Hawaii Five 0 e Castle adesso che stanno ridando le repliche - OhMyFuckingAdam : ma ditemi che non sono l’unica a seguire crime shows tipo criminal minds e ncis (l’originale e los angeles) - violamad79 : Callen vuole sfidare Hettie nell'arrampicata al muro della palestra dell'NCIS ???? tutti gli esterni girati a Los Ang… -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Los NCIS: Los Angeles-Madre su RaiDue Guida TV NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni penultimo episodio 11 ottobre: caccia all’uomo!

NCIS New Orleans 5, anticipazioni penultimo episodio oggi, 11 ottobre, su Rai 2: è caccia all'uomo per la squadra ad un passo dal finale ...

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni delle puntate di domenica 11 ottobre su Rai 2

NCIS Los Angeles 11 e New Orleans 5 le puntate di domenica 11 ottobre dove rivederle in streaming il cast della serie tv di Rai 2 ...

NCIS New Orleans 5, anticipazioni penultimo episodio oggi, 11 ottobre, su Rai 2: è caccia all'uomo per la squadra ad un passo dal finale ...NCIS Los Angeles 11 e New Orleans 5 le puntate di domenica 11 ottobre dove rivederle in streaming il cast della serie tv di Rai 2 ...