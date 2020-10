Mancini: «Campo pessimo, contento di come ha giocato l’Italia» (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Italia ha convinto e anche il commissario tecnico Roberto Mancini ha riconosciuto ai suoi uomini di aver interpretato al meglio l’impegno contro la Polonia. «Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo – ha detto alla Rai – La squadra ha giocato bene, ma non abbiamo fatto gol. Capita». Il ct poi approfondisce il concetto e recrimina per il Campo. «Penso che un po’ ci abbia condizionato il rettangolo verde che era in condizioni pessime. Non è un alibi, ma abbiamo purtroppo pagato questa condizione». Mancini non si tira indietro a dare giudizi e spiegazioni sui singoli. «Abbiamo pensato che Belotti fosse la scelta giusta, ha fatto bene. Pellegrini veniva da un’operazione fatta lunedì. Più di così ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Italia ha convinto e anche il commissario tecnico Robertoha riconosciuto ai suoi uomini di aver interpretato al meglio l’impegno contro la Polonia. «Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo – ha detto alla Rai – La squadra habene, ma non abbiamo fatto gol. Capita». Il ct poi approfondisce il concetto e recrimina per il. «Penso che un po’ ci abbia condizionato il rettangolo verde che era in condizioni pessime. Non è un alibi, ma abbiamo purtroppo pagato questa condizione».non si tira indietro a dare giudizi e spiegazioni sui singoli. «Abbiamo pensato che Belotti fosse la scelta giusta, ha fatto bene. Pellegrini veniva da un’operazione fatta lunedì. Più di così ...

