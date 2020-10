Lutto nello sport. Il suo talento si è spento a 21 anni: un tragico incidente non le ha lasciato scampo (Di domenica 11 ottobre 2020) Lutto nel mondo dello sport, muore a sol 21 anni Laura Salvo. La tragedia colpisce il mondo dei rally e lascia senza parole. È accaduto durante la corsa di una gara del Rally Marina Grande in Portogallo, quando La Peugeot 208 guidata dal suo compagno, Miguael Socias è uscita fuori strada. A bordo del mezzo anche Laura, nel ruolo di co-pilota. Dopo essere uscito fuori strada, il mezzo è stato investito da un tronco d’albero, caduto proprio sul lato passeggero. Laura è stata colpita violentemente e il momento dell’impatto è stato fatale. Per quanto riguarda il pilota nonché compagno della giovane, questo è stato trasportato in ospedale e non risulta in pericolo di vita. Per Laura Salvo, nessun tentativo è riuscita a riportarla in vita.



