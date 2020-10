Lockdown, Di Maio: “I nostri sistemi produttivi non se lo possono permettere” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, confermando la linea del governo esclude un nuovo Lockdown: “Non ce lo possiamo permettere”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha escluso la possibilità di un nuovo Lockdown. “L’Italia non si può permettere un nuovo Lockdown, i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere”: … L'articolo Lockdown, Di Maio: “I nostri sistemi produttivi non se lo possono permettere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, confermando la linea del governo esclude un nuovo: “Non ce lo possiamo permettere”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha escluso la possibilità di un nuovo. “L’Italia non si può permettere un nuovo, ie commerciali non se lopermettere”: … L'articolo, Di: “Inon se lopermettere” proviene da www.meteoweek.com.

