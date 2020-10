Live Non è la D'Urso, Fabrizio Corona: 'Storia con Asia Argento per rilanciare i personaggi. Francesco Monte e Giulia Salemi,,,' (Di domenica 11 ottobre 2020) Fabrizio Corona a ' Live Non è la D'Urso ' da esperto di gossip parla delle finte relazioni per ragioni pubblicitarie, facendo un accenno anche alla sua Storia con Asia Argento e sulla coppia, ormai ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020)a 'Non; la D'' da esperto di gossip parla delle finte relazioni per ragioni pubblicitarie, facendo un accenno anche alla suacone sulla coppia, ormai ...

fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - IlContiAndrea : Complimenti alle maestranze di @RadioItalia che hanno realizzato questo show, rendendolo assolutamente un qualcosa… - trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - Mouni74902706 : Votate Franceska sull'app Live non è la D'urso #gfvip - ValeriaRamonaL : RT @Martola__: È il 2004, sei nel letto con il tuo mp3 ascoltando because you live di Jesse McCartney. Marissa Cooper non è ancora morta.… -