Lamorgese: «Non sono stati i migranti a riportare il Covid». E se la prende con bar e ristoranti (Di domenica 11 ottobre 2020) Luciana Lamorgese se la prende con gli esercenti, i commercianti e gestori dei bar. «Adesso è il momento della responsabilità da parte di tutti, perché non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi, siamo noi che dobbiamo essere responsabili». Il ministro dell’Interno è stato ospite di Maria Latella a Il Caffè della domenica. Lamorgese: «Serve senso di responsabilità» Rispondendo a una domanda sui controlli all’esterno dei locali ha attaccato: «Quando parliamo degli esercenti, dei commercianti e dei gestori dei bar, anche da parte loro ci vuole senso di responsabilità. Io penso anche al distanziamento tra tavolini, per esempio ieri ho visto nei bar all’aperto tavolini molto ravvicinati, anche questo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Lucianase lacon gli esercenti, i commercianti e gestori dei bar. «Adesso è il momento della responsabilità da parte di tutti, perché non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi, siamo noi che dobbiamo essere responsabili». Il ministro dell’Interno è stato ospite di Maria Latella a Il Caffè della domenica.: «Serve senso di responsabilità» Rispondendo a una domanda sui controlli all’esterno dei locali ha attaccato: «Quando parliamo degli esercenti, dei commercianti e dei gestori dei bar, anche da parte loro ci vuole senso di responsabilità. Io penso anche al distanziamento tra tavolini, per esempio ieri ho visto nei bar all’aperto tavolini molto ravvicinati, anche questo ...

