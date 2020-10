La precisazione del Viminale: “Mascherina non necessaria per Jogging e Footing” (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo l’annuncio riguardante la circolare firmata ieri, in cui veniva chiarito che la mascherina deve essere obbligatoriamente indossata durante l’attività motoria all’aperto, adesso il Viminale fa un’ulteriore precisazione. “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Lo precisa in una nota il ministero dell’Interno. (ITALPRESS). La precisazione del Viminale: “Mascherina non necessaria per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo l’annuncio riguardante la circolare firmata ieri, in cui veniva chiarito che la mascherina deve essere obbligatoriamente indossata durante l’attività motoria all’aperto, adesso ilfa un’ulteriore. “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindie footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Lo precisa in una nota il ministero dell’Interno. (ITALPRESS). Ladel: “Mascherina nonper ...

