Immuni: cosa succede, davvero, se arriva la notifica e tutti gli altri dubbi sull’app (Di domenica 11 ottobre 2020) L’adozione dell’applicazione cresce e tornano i quesiti sul suo funzionamento. Ecco le risposte ai principali Leggi su corriere (Di domenica 11 ottobre 2020) L’adozione dell’applicazione cresce e tornano i quesiti sul suo funzionamento. Ecco le risposte ai principali

martinapennisi : Cose che non devono succedere (via @ferruccio_sansa - martinapennisi : Dubbi e quesiti sull'#appImmuni, proviamo a fare chiarezza sul @Corriere partendo dal più importante: la notifica - nathan_erre : Per ogni utente Immuni risultato positivo altri 17 dovrebbero isolarsi per precauzione, la cosa è sostenibile? - FrancescaCose : @_Edo_ @Lacasespoglia @The_riddim @AdramacPaola Ma io non guardo il mio orticello; il dubbio che ho io lo hanno tan… - DavidBlack1980 : RT @martinapennisi: Cose che non devono succedere (via @ferruccio_sansa -