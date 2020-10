Ilaria Capua d'accordo con le limitazioni alla movida: "La vita notturna va reinventata" (Di domenica 11 ottobre 2020) “La movida va reinventata, altrimenti il virus continuerà a circolare tra i giovani adulti: qualcuno di loro arriverà alla forma grave dell’infezione. Inoltre i giovani possono contagiare parenti, amici e colleghi più in là con gli anni. Per un po’ certe cose non si potranno fare, bisogna cercare soluzioni alternative, creative. La si può anche vedere sotto l’aspetto economico: un paziente in terapia intensiva costa al Sistema sanitario circa 100mila euro”. La virologa italiana che vive negli Usa, Ilaria Capua appoggia le restrizioni del governo in un’intervista al Corriere. La scienziata poi ricorda le poche regole da seguire per prevenire il contagio. “La mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “Lava, altrimenti il virus continuerà a circolare tra i giovani adulti: qualcuno di loro arriveràforma grave dell’infezione. Inoltre i giovani possono contagiare parenti, amici e colleghi più in là con gli anni. Per un po’ certe cose non si potranno fare, bisogna cercare soluzioni alternative, creative. La si può anche vedere sotto l’aspetto economico: un paziente in terapia intensiva costa al Sistema sanitario circa 100mila euro”. La virologa italiana che vive negli Usa,appoggia le restrizioni del governo in un’intervista al Corriere. La scienziata poi ricorda le poche regole da seguire per prevenire il contagio. “La mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in ...

