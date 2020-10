Il coming out di Carolina Morace: “Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia” (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervistata dal Corriere della Sera, Carolina Morace, allenatrice ed ex attaccante di calcio, ha fatto coming out, svelando la sua omossesualità e condannando la troppa omofobia nel calcio. Ecco le sue parole:'AMO UNA donna' - "Il mondo del calcio è pieno di giudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più. Amo Nìcola, una donna. E l'ho sposata due volte.La proposta gliel'ho fatta nel giorno del mio quarantottesimo compleanno. Avevo comprato gli anelli, avevo ripassato per ore la frase ... Leggi su golssip (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervistata dal Corriere della Sera,, allenatrice ed ex attaccante di, ha fattoout, svelando la sua omossesualità e condannando laomofobia nel. Ecco le sue parole:'AMO UNA' - "Il mondo delè pieno di giudizi e di omofobia. Non biasimo chi non faout. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più. Amo Nìcola, una. E l'ho sposata due volte.La proposta gliel'ho fatta nel giorno del mio quarantottesimo compleanno. Avevo comprato gli anelli, avevo ripassato per ore la frase ...

