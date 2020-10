Hamilton come Schumi, l’inglese fa 91 e trionfa al Nurburgring (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewis Hamilton trionfa per la 91a volta in F1, eguaglia Michael Schumacher ed entra nella leggenda con la vittoria al Nurburgring Lewis Hamilton è leggenda! L’inglese trionfa al Nurburgring e trova il successo numero 91 in carriera, eguagliato Michael Schumacher. Verstappen e Ricciardo completano il podio. Settimo Charles Leclerc in Ferrari, dopo una prova coraggiosa ma limitato da una vettura non all’altezza del fenomeno monegasco. La Gara Partenza senza particolari emozioni con Bottas che riesce a mantenere la vetta della gara e Leclerc quarto. Con il passare dei giri la situazione gara inizia a delinearsi con maggiore chiarezza: Ricciardo riesce a superare Leclerc che fa molta fatica con la sua Ferrari a tenere il ritmo dei primi. Al giro 13 ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewisper la 91a volta in F1, eguaglia Michael Schumacher ed entra nella leggenda con la vittoria alLewisè leggenda! L’ingleseale trova il successo numero 91 in carriera, eguagliato Michael Schumacher. Verstappen e Ricciardo completano il podio. Settimo Charles Leclerc in Ferrari, dopo una prova coraggiosa ma limitato da una vettura non all’altezza del fenomeno monegasco. La Gara Partenza senza particolari emozioni con Bottas che riesce a mantenere la vetta della gara e Leclerc quarto. Con il passare dei giri la situazione gara inizia a delinearsi con maggiore chiarezza: Ricciardo riesce a superare Leclerc che fa molta fatica con la sua Ferrari a tenere il ritmo dei primi. Al giro 13 ...

