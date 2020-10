Dembelè Juventus, bianconeri in pole: scambio in vista a gennaio (Di domenica 11 ottobre 2020) DEMBELè Juventus – L’asse Barcellona-Torino potrebbe nuovamente infiammarsi con un altro scambio. Secondo quanto appreso dalla redazione di CMW, infatti, la Juve e il Barca starebbero entrando nell’ordine di idee di intavolare una nuova trattativa, che questa volta coinvolgerebbe Dembelè e Bernardeschi. I due esterni, infatti, sono considerati dai rispettivi club degli esuberi, e a fronte di offerte importanti potrebbero partire. Dunque Juve e Barça sono pronti ad intavolare un nuovo scambio che questa volta farebbe felici entrambe le società. Dembelè Juventus, possibile scambio con Bernardeschi Il francese viene valutato dai catalani circa 50 milioni di euro: una cifra nettamente inferiore rispetto agli ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 ottobre 2020) DEMBELè– L’asse Barcellona-Torino potrebbe nuovamente infiammarsi con un altro. Secondo quanto appreso dalla redazione di CMW, infatti, la Juve e il Barca starebbero entrando nell’ordine di idee di intavolare una nuova trattativa, che questa volta coinvolgerebbe Dembelè e Bernardeschi. I due esterni, infatti, sono considerati dai rispettivi club degli esuberi, e a fronte di offerte importanti potrebbero partire. Dunque Juve e Barça sono pronti ad intavolare un nuovoche questa volta farebbe felici entrambe le società. Dembelè, possibilecon Bernardeschi Il francese viene valutato dai catalani circa 50 milioni di euro: una cifra nettamente inferiore rispetto agli ...

