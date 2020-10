Dayane Mello e Adua Del Vesco un’amicizia speciale: bacio sulle labbra e coccole al GF Vip (Di domenica 11 ottobre 2020) bacio sulle labbra tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip Ieri sera le due ragazze si sono lasciate andare in effusioni davanti ai loro coinquilini. Sdraiate sulla stessa sdraio, Dayane ha cominciato a baciarle il collo e a sussurrarle “Ti voglio” e Adua sorridente le ha detto: “E’ il vino?”. Poi coccole sino a scambiarsi un bacio sulle labbra. E non è il primo. ADOROOO#GFVIP #Adua #Dayane pic.twitter.com/udxpNURy4M — Asia (@Asia93195667) October 10, 2020 Dayane e Adua sono sempre più vicine, più complici. Tra loro è nata un’amicizia speciale che le vede spesso abbracciarsi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 ottobre 2020)tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip Ieri sera le due ragazze si sono lasciate andare in effusioni davanti ai loro coinquilini. Sdraiate sulla stessa sdraio,ha cominciato a baciarle il collo e a sussurrarle “Ti voglio” esorridente le ha detto: “E’ il vino?”. Poisino a scambiarsi un. E non è il primo. ADOROOO#GFVIP #pic.twitter.com/udxpNURy4M — Asia (@Asia93195667) October 10, 2020sono sempre più vicine, più complici. Tra loro è nata un’amiciziache le vede spesso abbracciarsi ...

