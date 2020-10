Covid: per strada senza mascherine, in 5 sanzionati a Torre Annunziata (Di domenica 11 ottobre 2020) Multe per cinque persone perché non indossavano la mascherina, 14 centri scommesse ispezionati di cui uno sanzionato. È il bilancio di un attività di controllo del territorio che ha riguardato la città di Torre Annunziata e che ha visto gli agenti del locale commissariato di polizia, i finanzieri del gruppo oplontino e personale della polizia locale, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto mobile di Napoli. Nel corso degli interventi sono state identificate settanta persone, di cui 34 con precedenti di polizia: cinque di esse sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. I poliziotti, durante le verifiche a 14 centri scommesse, hanno accertato che il titolare di un esercizio in via Roma, registrato come “Intenet point”, in realtà svolgeva e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Multe per cinque persone perché non indossavano la mascherina, 14 centri scommesse ispezionati di cui uno sanzionato. È il bilancio di un attività di controllo del territorio che ha riguardato la città die che ha visto gli agenti del locale commissariato di polizia, i finanzieri del gruppo oplontino e personale della polizia locale, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto mobile di Napoli. Nel corso degli interventi sono state identificate settanta persone, di cui 34 con precedenti di polizia: cinque di esse sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. I poliziotti, durante le verifiche a 14 centri scommesse, hanno accertato che il titolare di un esercizio in via Roma, registrato come “Intenet point”, in realtà svolgeva e ...

StefanoFassina : Populisti dall’alto: senza più giustificazioni economiche, con i Btp a 0,7% e la Tesoreria carica di liquidità, i p… - virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - AndreaZeoli : RT @mante: Un dato politico importante che non ho mai letto da nessuna parte. Quante persone sono state assunte in Italia per la gestione b… - BabboleoNews : Carabinieri al lavoro nel centro di #Genova. Nel corso di un'operazione sono stati arrestati 3 cittadini stranieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Ilaria Capua: «Covid, ecco le regole per proteggerci» Corriere della Sera Festival Verdi chiude con applauso al pubblico,grazie di esserci

PARMA, 11 OTT - E' finito con un applauso al pubblico il gala conclusivo del festival Verdi di Parma, nel giorno del compleanno numero 207 del compositore di Traviata e Rigoletto. Lo ha fatto il barit ...

Coronavirus, 90 multe a manifestanti no mask. Tensione per volantinaggio agenzia funebre

Coronavirus, 90 multe a manifestanti no mask . Tensione per volantinaggio agenzia funebre. La Questura di Roma ha fornito i numeri delle ...

PARMA, 11 OTT - E' finito con un applauso al pubblico il gala conclusivo del festival Verdi di Parma, nel giorno del compleanno numero 207 del compositore di Traviata e Rigoletto. Lo ha fatto il barit ...Coronavirus, 90 multe a manifestanti no mask . Tensione per volantinaggio agenzia funebre. La Questura di Roma ha fornito i numeri delle ...