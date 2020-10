Covid | Di Maio | In Campania numeri preoccupanti  ma situazione sotto controllo 

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Escluderei totalmente lafuori controllo, non parlerai assolutamente di questo. Sicuramente idellaci devono preoccupare ma c’è un sistema sanitario che ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo della pandemia e sono sicuro che lace la farà come ce la faranno le altre regioni italiane”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervistato da Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora in più’ su Raitre. “Molto sta alla responsabilità individuale – aggiunge – voglio fare un appello ai giovani: attenzione soprattutto la sera nei locali perché tornate a casa dei vostri genitori, dai vostri nonni e mettete a rischio la loro vita. Scarichiamo tante ...

Intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, Luigi Di Maio ha parlato della situazione della pandemia in Italia. "Io posso dire una cosa - ha spiegato il ministro degli Esteri -. A febbraio non eravamo ..."Escluderei totalmente la situazione fuori controllo, non parlerai assolutamente di questo. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare ma c'è un sistema sanitario che ha ...