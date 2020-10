Covid, altri 371 casi e 4 morti nel Lazio (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - ''Su quasi 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti''. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. " "Nella Asl Roma 1 sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venticinque casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso di rientro dalla Spagna - fa sapere d'Amato - Si registrano due decessi di 86 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 90 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Quattro i casi con link al cluster della Rsa Villa Tuscolana, dove è in corso l'indagine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - ''Su quasi 13mila tamponi oggi nelsi registrano 371, 4 i decessi e 30 i guariti''. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. " "Nella Asl Roma 1 sono 54 inelle ultime 24h e si tratta di venticinquecon link familiare o contatto di un caso già noto e un caso di rientro dalla Spagna - fa sapere d'Amato - Si registrano due decessi di 86 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 90 inelle ultime 24h e si tratta di venticon link familiare o contatto di un caso già noto e cinque iindividuati in fase di pre-ospedalizzazione. Quattro icon link al cluster della Rsa Villa Tuscolana, dove è in corso l'indagine ...

Cagliari, 8 ottobre 2020 – Sono 4.608 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Uni ...

