Covid-19, positivo a al Comune di Avellino: parte lo screening e la sanificazione (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un dipendente del Comune di Avellino è risultato positivo al Covid-19. La persona, che sarebbe asintomatica, era assente per ferie da circa dieci giorni e non avrebbe avuto contatti con i colleghi. Nella giornata di domani, Palazzo di Città, chiuderà al pubblico per consentire la sanificazione degli ambienti. Struttura che sarà aperta al pubblico martedì. Allo stesso tempo è partito uno screening interno con la richiesta di 30 tamponi naso-faringei per i dipendenti comunali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

