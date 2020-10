Coronavirus, torna l’incubo delle restrizioni: stop a calcetto e feste private, chiusura anticipata locali. Ecco le ipotesi allo studio (Di domenica 11 ottobre 2020) Con 5.724 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 29 i decessi (che portano il totale delle vittime a 36.140), il Governo studia nuove misure precauzionali. E se non è come tornare ai mesi da incubo del lockdown, almeno per il momento, le ipotesi sul tavolo sono molteplici: dallo stop allo sport di contatto, con il calcetto maggiore indiziato a fermarsi nuovamente, a le restrizioni per feste (anche private) e cerimonie. Ma c’è chi ipotizza una stretta ancora maggiore: oltre alla chiusura anticipata dei locali – che in alcune zone del Lazio è ad esempio già realtà – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Con 5.724 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 29 i decessi (che portano il totalevittime a 36.140), il Governo studia nuove misure precauzionali. E se non è comere ai mesi da incubo del lockdown, almeno per il momento, lesul tavolo sono molteplici: dsport di contatto, con ilmaggiore indiziato a fermarsi nuovamente, a leper(anche) e cerimonie. Ma c’è chi ipotizza una stretta ancora maggiore: oltre alladei– che in alcune zone del Lazio è ad esempio già realtà – ...

6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - CorriereCitta : Coronavirus, torna l’incubo delle restrizioni: stop a calcetto e feste private, chiusura anticipata locali. Ecco le… - solootto : RT @DonatoriH24: Coronavirus, il professor Perotti torna ad appellarsi per la raccolta plasma iperimmune - - VoceDelTrentino : Coronavirus: si torna a morire, oggi due deceduti. Nelle ultime 24 ore 71 contagiati - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus: si torna a morire, oggi due deceduti. Nelle ultime 24 ore 71 contagiati la VOCE del TRENTINO Prevenzione su alluvioni e terremoti, torna la campagna "Io non rischio"

Domani torna "Io non rischio", la campagna nazionale ... si svolgerà con una importante novità a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie: le piazze prescelte ...

Coronavirus: Fauci, non torneremo al cinema senza mascherina prima del 2020

New York, 11 ott 00:50 - (Agenzia Nova) - Il virologo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che probabilmente ci vorrà più di un anno prima che la gente si ...

Domani torna "Io non rischio", la campagna nazionale ... si svolgerà con una importante novità a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie: le piazze prescelte ...New York, 11 ott 00:50 - (Agenzia Nova) - Il virologo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che probabilmente ci vorrà più di un anno prima che la gente si ...