Calciomercato Juventus, affare Calhanoglu: Paratici ha deciso (Di domenica 11 ottobre 2020) Da possibilità a certezza. Sarebbe questa la volontà della Juventus per quanto riguardo il colpo Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan sarebbe infatti in scadenza di contratto con il Diavolo. Questa ambigua situazione farebbe gola a molte grandi squadra, interessate ad accaparrarsi il trequartista ex Bayer Leverkusen a costo zero. Le qualità del classe '94 sarebbero esplose durante l'ultimo scorcio della passata stagione. Nel fiore degli anni, l'estro del centrocampista rossonero sarebbe finalmente sbocciato, deliziando con sublimi giocate i supporter rossoneri. Queste prestazioni avrebbe convinto il direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici a riprendere una presunta pista che sarebbe nata ai tempi di Max Allegri.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus – Ci siamo, incontro decisivo: può arrivare la firma! Juvenews.eu Calciomercato Roma, il piano di Fienga per il rinnovo di Dzeko

La Roma pensa ai rinnovi tra cui quello di Edin Dzeko: il piano di Fienga prevede una spalmatura dell'ingaggio ...

Cincotta: “C’è rammarico per la sconfitta. Bonetti aveva deciso andare a Madrid, poi…”

Cincotta analizza la brutta prestazione contro la Juventus: "Giocare in dieci ti stronca un po’, perdi lucidità e anche qualche spazio dietro".

