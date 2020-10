Boscaglia: “Floriano out? Vi spiego. Partita diversa da quella di Terni” (Di domenica 11 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Avellino, valido per quarta giornata del campionato di Serie C - Girone C: il coach ex Trapani ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra fra le mura del "Renzo Barbera"."Non possiamo paragonare la Partita di Terni con questa perché abbiamo dovuto cambiare diversi interpreti, da Doda a Marconi. I ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto contro una squadra esperta e forte, noi abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo concretizzato al contrario dell'Avellino. Abbiamo avuto un po' di frenesia sul primo gol, il secondo gol ti mette in angoscia nel momento in cui stai provando a recuperare il risultato - ha spiegato Boscaglia -. Abbiamo cercato di cambiare sistema senza risultati, la squadra sta ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Avellino, valido per quarta giornata del campionato di Serie C - Girone C: il coach ex Trapani ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra fra le mura del "Renzo Barbera"."Non possiamo paragonare ladi Terni con questa perché abbiamo dovuto cambiare diversi interpreti, da Doda a Marconi. I ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto contro una squadra esperta e forte, noi abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo concretizzato al contrario dell'Avellino. Abbiamo avuto un po' di frenesia sul primo gol, il secondo gol ti mette in angoscia nel momento in cui stai provando a recuperare il risultato - ha spiegato-. Abbiamo cercato di cambiare sistema senza risultati, la squadra sta ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Floriano out? Vi spiego. Partita diversa da quella di Terni' - Mediagol : Boscaglia: 'Floriano out? Vi spiego. Partita diversa da quella di Terni' - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia: «#Floriano non ha giocato per il modulo. Ringrazio i ragazzi» - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : Boscaglia perde Crivello e Corrado, si va verso il 3-5-1-1. In avanti Floriano alle spalle di Saraniti. Una partita… -