Basket, Supercoppa A2 2020: Orlandina ribaltata, Trapani rimonta uno svantaggio di 32 punti (Di domenica 11 ottobre 2020) Clamoroso il match del girone Azzurro tra 2B Control Trapani e Orlandina, che ha chiuso il programma della prima giornata di Supercoppa A2 2020. I padroni di casa infatti passano 95-94 dopo aver pesantemente pagato un primo quarto terminato sul 10-39 per gli avversari. Il discorso non è migliorato nel secondo quarto, quando Capo d’Orlando ha toccato addirittura un vantaggio di 32 punti con la tripla di Taflaj (10-42). I padroni di casa tuttavia si scuotono, soprattutto nei due minuti e mezzo finale del primo tempo, quando piazzano un parziale di 10-2 (38-54). Nel terzo quarto il gap viene ulteriormente accorciato (68-78), fino a quando si arriva agli ultimi tre minuti della partita: qui a dare il colpo decisivo sono le triple di Erkmaa e Corbett, rispettivamente per il sorpasso e per il +4 ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Clamoroso il match del girone Azzurro tra 2B Control, che ha chiuso il programma della prima giornata diA2. I padroni di casa infatti passano 95-94 dopo aver pesantemente pagato un primo quarto terminato sul 10-39 per gli avversari. Il discorso non è migliorato nel secondo quarto, quando Capo d’Orlando ha toccato addirittura un vantaggio di 32con la tripla di Taflaj (10-42). I padroni di casa tuttavia si scuotono, soprattutto nei due minuti e mezzo finale del primo tempo, quando piazzano un parziale di 10-2 (38-54). Nel terzo quarto il gap viene ulteriormente accorciato (68-78), fino a quando si arriva agli ultimi tre minuti della partita: qui a dare il colpo decisivo sono le triple di Erkmaa e Corbett, rispettivamente per il sorpasso e per il +4 ...

