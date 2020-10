A Ballando con le stelle Mussolini, con una giacca buttata via, si toglie il «peso delle parentele» (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandra Mussolini si toglie simbolicamente il «peso delle parentele» levandosi una giacca e lanciandola via con forza durante l’ultima esibizione a Ballando con le stelle. Questo è successo durante il free style sulle note di Non sono una signora. L’accenno a uno spogliarello – levandosi prima la giacca e poi parte della gonna – ha avuto un significato particolare e personalissimo. Proprio questo significato e non l’esibizione in sé – che ha raccolto anche le lodi di Selvaggia Lucarelli – hanno fatto scatenare le polemiche sui social su Mussolini peso delle parentele. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandrasisimbolicamente il «» levandosi unae lanciandola via con forza durante l’ultima esibizione acon le. Questo è successo durante il free style sulle note di Non sono una signora. L’accenno a uno spogliarello – levandosi prima lae poi parte della gonna – ha avuto un significato particolare e personalissimo. Proprio questo significato e non l’esibizione in sé – che ha raccolto anche le lodi di Selvaggia Lucarelli – hanno fatto scatenare le polemiche sui social su. LEGGI ANCHE ...

