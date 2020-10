Vladimir Luxuria: “Il sistema esiste” L’attivista dice la sua (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo Vladimir Luxuria: “Il sistema esiste” L’attivista dice la sua . Risale a pochi giorni fa il coming out di Gabriel Garko, che non ha mancato di sottolineare che esiste un sistema al quale le star devono sottostare. Oggi anche Vladimir Luxuria si esprime in merito. Qualche giorno fa, durante la sua intervista a Verissimo, Gabriel Garko aveva parlato di un sistema, a cui le star … Leggi su youmovies (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo: “Ilesiste” L’attivistala sua . Risale a pochi giorni fa il coming out di Gabriel Garko, che non ha mancato di sottolineare che esiste unal quale le star devono sottostare. Oggi anchesi esprime in merito. Qualche giorno fa, durante la sua intervista a Verissimo, Gabriel Garko aveva parlato di un, a cui le star …

pairsonnalitesF : Vladimir Luxuria | 'Tanti gay in politica calcio e tv hanno paura': Ma per Vladimir Luxuria, che è anche portabandi… - francobus100 : «Gay che si fingono etero», Vladimir Luxuria svela il retroscena su calciatori, attori e politici - PolinskiStrikes : A Matilde Brandi era uscito il Vladimir Luxuria. #GFVIP - ilariazusso : RT @EvaElisabetta: Chi scoraggia il coming out? E perché? Su @Today_it l'intervista a Vladimir Luxuria, tra tv, calcio, politica, segreti d… - ilariazusso : RT @Drittorovescio_: Legge contro l'omofobia, Vladimir Luxuria risponde a Padre Ariel: 'Io spero che i pedofili non entrino nel regno dei c… -