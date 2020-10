Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBREORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON SI SEGNALANO INVECE PARTICOLARI DISAGI SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE CAUSATE DA UN VEICOLO IN PANNE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE RACCORDO SEMPRE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PASSAGGIO A LIVELLO DI BAGNAIA, A PARTIRE DALLE ORE 16 DI OGGI E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO; DOMANI 11 OTTOBRE IL SERVIZIO SARA’ ...