Verona | Barak positivo al Coronavirus

(Di sabato 10 ottobre 2020) HellasFC comunica che Antonin Barák è risultatoal Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

