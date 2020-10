Venezia, cadavere nel fiume. “Vado a fare una passeggiata” le sue ultime parole (Di sabato 10 ottobre 2020) cadavere nel fiume a Eraclea, prima ipotesi: una donna di 54 anni. Le sue ultime parole prima di uscire: ” Vado a fare una passeggiata” Una nuova tragedia consumata nei pressi di Venezia, più precisamente a Eraclea. E’ stato trovato un cadavere nel fiume ed è stata accertata l’ipotesi che fosse di una donna di … L'articolo Venezia, cadavere nel fiume. “Vado a fare una passeggiata” le sue ultime parole proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020)nela Eraclea, prima ipotesi: una donna di 54 anni. Le sueprima di uscire: ” Vado auna passeggiata” Una nuova tragedia consumata nei pressi di, più precisamente a Eraclea. E’ stato trovato unneled è stata accertata l’ipotesi che fosse di una donna di … L'articolonel. “Vado auna passeggiata” le sueproviene da YesLife.it.

