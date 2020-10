Un cane muore dopo la caduta: l’intervento del suo amico è commovente (Di sabato 10 ottobre 2020) L’episodio è avvenuto a Foligno poche ore fa, in una fossa nella zona di Colfiorito. Qui il cane che è riuscito a sopravvivere ha atteso l’arrivo dei soccorritori del 118. L’altro, però, non ce l’ha fatta. Una storia di grande empatia e di grande amicizia, tra due animali che hanno nella fedeltà uno dei loro … L'articolo Un cane muore dopo la caduta: l’intervento del suo amico è commovente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) L’episodio è avvenuto a Foligno poche ore fa, in una fossa nella zona di Colfiorito. Qui ilche è riuscito a sopravvivere ha atteso l’arrivo dei soccorritori del 118. L’altro, però, non ce l’ha fatta. Una storia di grande empatia e di grande amicizia, tra due animali che hanno nella fedeltà uno dei loro … L'articolo Unla: l’intervento del suoproviene da www.meteoweek.com.

MKydo2 : Vi ricordate il detto:Un bambino nasce,cresce e corre. Si? Avete notato che il detto dei molti giocatori di nba è:i… - sulkywnardo : Zelda è un cane che non lecca molto. Mi stava dando i bacini sul braccio e dicevo mH STRANO vorrà dire che mi ama?… - FuBabbo : papà io lo so perché dici di non volere amare questo cane: perché quando muore non vuoi piangere - RiccardoProie11 : RT @grandebluff: E non muore un cane se non 4 over 80 di media età...ma non scrivetelo ehhhh - massimooriani : Povero,nello stesso giorno diventa da titolare QB3 dei Redskins e gli muore il cane... -

Ultime Notizie dalla rete : cane muore Saludecio: cane muore di stenti, padrone nei guai Corriere Romagna Un cane muore dopo la caduta: l’intervento del suo amico è commovente

L’altro cane non è riuscito a sopravvivere, nonostante l’arrivo piuttosto veloce dei soccorritori, chiamati da alcuni passanti che si sono accorti dell’accaduto. Ma mentre uno dei due animali giaceva ...

Carlo Acutis oggi è beato. La mamma: «Vi racconto il suo miracolo»

Oggi, ad Assisi, Carlo Acutis — studente milanese morto all’età d 15 anni, stroncato dalla leucemia — sarà proclamato beato. La mamma, Antonia Salzano: «Mi disse: ti darò molti segni e sarai di nuovo ...

L’altro cane non è riuscito a sopravvivere, nonostante l’arrivo piuttosto veloce dei soccorritori, chiamati da alcuni passanti che si sono accorti dell’accaduto. Ma mentre uno dei due animali giaceva ...Oggi, ad Assisi, Carlo Acutis — studente milanese morto all’età d 15 anni, stroncato dalla leucemia — sarà proclamato beato. La mamma, Antonia Salzano: «Mi disse: ti darò molti segni e sarai di nuovo ...