Torna il maltempo | domani allerta gialla su dodici regioni

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – Una vasta area depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, convoglia masse d’aria fredda ed instabile anche verso la nostra penisola, determinando, dalla serata di oggi, un progressivo peggioramento del tempo dapprima sulle regioni del nord, in estensione domani localmente sul centro e parte del sud. La perturbazione sarà accompagnata da un significativo rinforzo della ventilazione e un progressivo calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 10 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento.

infoitsport : Meteo, torna il maltempo: le regioni a rischio. Allerta a Roma, a Trieste preoccupa la Barcolana - CentroMeteoITA : #METEO - Il #MALTEMPO torna alla RIBALTA: PIOGGE e #TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, i dettagli - fontanabuona : Torna il maltempo, è di nuovo allerta gialla sul Levante - lucainge_tweet : Torna il maltempo, è di nuovo allerta gialla sul Levante - tigullio_tweet : Torna il maltempo, è di nuovo allerta gialla sul Levante -

Ultime Notizie dalla rete : Torna maltempo

Il Messaggero

Breve fase di stabilità destinata a giungere al termine La fase di stabilità che nei passati due giorni ha caratterizzato interamente l\'Italia grazie alla presenza di ?Torna il maltempo in Campania: in arrivo pioggia e vento. La Protezione Civile ha emanato l’avviso di allerta meteo gialla per 24 ore, a ...