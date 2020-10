Suez | telenovela continua | giustizia francese sospende operazione Veolia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Parigi, 10 ott. (Adnkronos) - Laintorno a. Ieri il Tribunale di Parigi ha sospeso "gli effetti" dell'di acquisizione delle azioni didetenute dal gruppoEngie da parte di, il leader mondiale del settore dei servizi ambientali. Un nuovo colpo di scena in un dossier economico che da giorni infiamma la Francia. Per, da sempre opposta all', quella di ieri, è stata una vittoria dopo che, il gruppoguidato da Antoine Frérot, è riuscito lo scorso 5 ottobre a rilevare il 29,9% che Engie deteneva ine preparando così il terreno per la quasi ...