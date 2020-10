Stefania Orlando, confessioni al GF Vip: spiegata una sua scelta (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo . Stefania Orlando è tra le protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Ed ecco che arriva una sua confessione molto importante. Stefania Orlando è una grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La donna sta sicuramente colpendo tutti, sia i coinquilini che il pubblico da casa, con la sua grande sincerità. Ed è proprio con questa … Leggi su youmovies (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo .è tra le protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Ed ecco che arriva una sua confessione molto importante.è una grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La donna sta sicuramente colpendo tutti, sia i coinquilini che il pubblico da casa, con la sua grande sincerità. Ed è proprio con questa …

stefyorlandobot : RT @goddessrafferty: allora caro signor marito di stefania orlando le spieghi subito che nei social è amatissima e che non deve osare a dis… - LadyChioccia : Ora mi è chiaro perché Stefania Orlando è amata da tutta TeleCinco e dintorni ???? ?????? #GFVIP - pascaziomarco : RT @ricomporsi: Stefania Orlando: “non ho più niente da dare alla gente se non raccontare cose della mia vita ma alla gente che cazzo glien… - pascaziomarco : RT @Simy63957584: Ho incontrato Stefania Orlando anni fa all'aeroporto di Catania, avevo mia figlia piccola in braccio. Lei si è avvicinata… - drunkharryx_ : Comunque ho rivalutato tantissimo Stefania Orlando. Una delle mie prefe in assoluto #GFVIP -