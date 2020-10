Quartararo conquista la Pole position nel Gran premio di Francia

(Di sabato 10 ottobre 2020) Fabio , a Le Mans. Completano la prima fila Miller e Petrucci Fabio , a Le Mans. Completano la prima fila Miller e Petrucci. Male gli altri italiani. Dovizioso e Bagnaia 6° e 7°, addirittura 9° e 11° Rossi e Morbidelli. La sintesi delle qualifiche Dalla Q1 si qualificano Bagnaia e Petrucci. Fuori le Suzuki di Mir e Rins. Fuori anche le Honda di Alex Marquez e Bradl, Nagakami, e Binder, caduto durante l’ultimo tentativo di qualificarsi al Q2. Nella seconda manche subitode lotta tra le Yamaha e Bagnaia.si dimostra il più veloce in pista davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli, mentre dietro arranca la Ducati di Miller. Dovizioso invece, a due minuti dal termine, riesce a portarsi alle spalle del francese. Nel finale va in difficoltà Rossi, mentre Miller a pochi secondi dalla fine firma il giro ...

