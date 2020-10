Montepremi Roland Garros 2020, Swiatek trionfa: ecco quanto guadagna la vincitrice (Di sabato 10 ottobre 2020) Iga Swiatek è la nuova regina di Parigi, vincitrice del Roland Garros 2020: sconfitta in finale Sofia Kenin, mediante il punteggio di 6-4, 6-1. La polacca ha conquistato il primo titolo Slam di un 2020 straordinariamente intenso per lei, esponente di un tennis energico, dinamico e pragmatico, in toto una nuova stella del circuito Wta. La nativa di Varsavia ha peraltro ottenuto un bottino di 1.600.000 euro, con 2000 punti totali come ciliegina della torta al successo, esattamente il doppio della giocatrice sconfitta all’ultimo atto (800.000 euro). Montepremi Roland Garros FEMMINILE SINO ALLA FINALE (in euro) Primo turno: 60.000 (10 punti) Secondo turno: 84.000 (70 punti) Terzo turno: 126.000 (130 punti) Ottavi di ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Igaè la nuova regina di Parigi,del: sconfitta in finale Sofia Kenin, mediante il punteggio di 6-4, 6-1. La polacca ha conquistato il primo titolo Slam di unstraordinariamente intenso per lei, esponente di un tennis energico, dinamico e pragmatico, in toto una nuova stella del circuito Wta. La nativa di Varsavia ha peraltro ottenuto un bottino di 1.600.000 euro, con 2000 punti totali come ciliegina della torta al successo, esattamente il doppio della giocatrice sconfitta all’ultimo atto (800.000 euro).FEMMINILE SINO ALLA FINALE (in euro) Primo turno: 60.000 (10 punti) Secondo turno: 84.000 (70 punti) Terzo turno: 126.000 (130 punti) Ottavi di ...

Iga Swiatek è la nuova regina di Parigi, vincitrice del Roland Garros 2020: sconfitta in finale Sofia Kenin, mediante il punteggio di 6-4, 6-1. La polacca ha conquistato il primo titolo Slam di un ...

La finale del Roland Garros femminile 2020 proporrà lo scontro tra Iga Swiatek e Sofia Kenin: ecco quanto guadagna la vincitrice ...

